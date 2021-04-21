Семьям с детьми школьного возраста перед 1 сентября выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 21 апреля, на оглашении послания к Федеральному собранию Президент Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.

С 1 июля детям в возрасте от 8 до 16 лет в неполных семьях будет выплачиваться в среднем 5 650 рублей.

Также семьям с детьми школьного возраста и теми, кто только пойдет в первый класс, выплатят единовременно 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

Беременным женщинам в трудной ситуации также будут выплачивать в среднем 6 350 рублей в месяц.

Напомним, на оглашении послания к Федеральному собранию присутствуют губернатор Саратовской области Валерий Радаев и депутат Госдумы Николай Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.