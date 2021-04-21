Путин обратился к россиянам с просьбой сделать прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин сегодня, 21 апреля, во время оглашения послания к Федеральному собранию обратился к главам регионов, правительству РФ и Минздраву с просьбой ежедневно отслеживать ситуацию по коронавирусу, заняться вакцинацией, чтобы к осени сформировался массовый иммунитет.

- Обращаюсь к гражданам, сделайте прививку. Опасность вируса еще сохраняется, — сказал Владимир Путин.

Он попросил расширить программы диспансеризации с 1 июля для людей всех возрастов и до конца года продлить программу компенсации затрат за туристические поездки по России. А за путевки в летние детские лагеря возвращать половину стоимости.

Также Путин заявил о наращивании поставок в регионы мобильных диагностических комплексов.

- Особое внимание надо уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, — призвал Президент РФ.

Губернаторам регионов он сказал выстроить работу поликлиник, детсадов, школ и центров занятости, исходя из повседневных потребностей семей, каждого человека

Напомним, на оглашении послания Федеральному собранию также присутствует губернатор Саратовской области Валерий Радаев, депутат Госдумы Николай Панков.

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