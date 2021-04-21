Из-за работ в налоговой в Саратове отключена вода

В Кировском районе Саратова сегодня, 21 апреля, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», причиной стали работы на водопроводных коммуникациях по улице Бирюзова, 7 — там находится Межрайонная ИФНС России №8 по Саратовской области.

В связи с этим ориентировочно до 19:00 не будет воды на улице Бирюзова, 7–25.

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