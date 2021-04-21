Школа и два детсада в Саратовской области закрыты на карантин

В Саратовской области закрыты школа и два детских сада из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, это санаторная школа-интернат Петровска и садики в Саратове и Озинском районе.
Кроме того, на дистанционное обучение перешли пять классов в двух школах и три группы в двух детсадах.
По заболеванию коронавирусом нет полностью закрытых образовательных учреждений. На онлайн-обучение отправлены ученики 49 классов в 28 школах и три группы в двух профорганизациях.
Дистанционно учатся также 44 группы в восьми вузах.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.