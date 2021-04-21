Школа и два детсада в Саратовской области закрыты на карантин

В Саратовской области закрыты школа и два детских сада из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, это санаторная школа-интернат Петровска и садики в Саратове и Озинском районе.

Кроме того, на дистанционное обучение перешли пять классов в двух школах и три группы в двух детсадах.

По заболеванию коронавирусом нет полностью закрытых образовательных учреждений. На онлайн-обучение отправлены ученики 49 классов в 28 школах и три группы в двух профорганизациях.

Дистанционно учатся также 44 группы в восьми вузах.

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