У правительства Саратовской области рухнул сайт

Сегодня, 21 апреля, перестали работать сайты правительства Саратовской области, министерств и ведомств.
- Ночью произошло аварийное отключение электропитания. Соответственно, из-за этого остановилась система охлаждения. Как следствие, из-за перегрева перестала работать серверная, которая обеспечивают работу корпоративной системы регионального правительства, – рассказал начальник управления информационных технологий управления делами правительства области Владимир Ветров.
Сейчас специалисты устраняют неисправности.
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