Николай Панков: Послание Президента РФ задает ориентиры развития страны

Николай Панков

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» напомнил о послании Президента Владимира Путина к Федеральному собранию, которое прозвучит 21 апреля.

Он отметил, что работа парламента строится преимущественно на поручениях, которые глава государства обозначает в этом послании.

- До оглашения президентского послания Федеральному собранию остается немного времени. Убежден, это будет одно из самых важных выступлений Владимира Путина. Послание традиционно задает ориентиры развития страны на несколько лет вперед.

Сегодня же состоится и заседание Совета думы. Работа Госдумы во многом определяется именно теми поручениями президента, которые он обозначает в послании. Об этом не раз говорил спикер Вячеслав Володин. Это не просто законодательная работа — за ней стоит защита прав и повышение качества жизни наших граждан, улучшение экономики страны. Госдума делает все для этого.

Допускаю, что сегодня будут обозначены основные задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения. И, конечно, послание будет социальным — Владимир Путин не раз говорил о том, что всегда и во всем необходимо видеть человека.

Не раз отмечал, что послание президента определяет основные направления не только внутренней, но и внешней политики нашей страны. Убежден, что вопросы международных отношений тоже будут отражены в послании. А пока ждем главного события и готовимся к продуктивной работе, — написал Николай Панков.

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