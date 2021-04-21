Из Казахстана в Саратовскую область запретили ввозить 22 тонны лука

На границе Саратовской области и Республики Казахстан остановили машину с подкарантинной продукцией.

- В Россию пытались ввезти 22,3 тонны репчатого лука, — сообщили «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

На грузе не было маркировки. Машину развернули обратно, а на перевозчика составили административный протокол.

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