Из Казахстана в Саратовскую область запретили ввозить 22 тонны лука

На границе Саратовской области и Республики Казахстан остановили машину с подкарантинной продукцией.
- В Россию пытались ввезти 22,3 тонны репчатого лука, — сообщили «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.
На грузе не было маркировки. Машину развернули обратно, а на перевозчика составили административный протокол.
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