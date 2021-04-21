В Саратове обокрали кафе с шаурмой

Дело о краже из кафе с шаурмой раскрыто
Фото: Ольга Симонова
В Саратове раскрыто дело о краже денег в «шаурмячной».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, из кассы кафе было похищено 44 тыс. рублей.
Полиция расследовала дело и установила, что к краже причастен 22-летний работник кафе, который трудился поваром шаурмы. Он был задержан и во всем сознался, пояснив, что уже потратил деньги.
Возбуждено уголовное дело.
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