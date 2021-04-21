Полиция просит саратовцев воздержаться от участия в несогласованных акциях

Администрация Саратова сообщает, что готовящийся 21 апреля митинг является несогласованным.

Уведомление было подано с грубыми нарушениями, в частности, неправильными сроками. По законодательству его должны были направить в мэрию не ранее чем за 15 дней и не позднее чем за 10 до начала публичного мероприятия. В действительности его подали только 20 апреля.

Также не допускается проведение публичных мероприятий вблизи зданий органов государственной власти и экстренных оперативных служб.

Кроме того, в регионе действуют ограничительные меры в связи с распространением коронавируса.

- ГУ МВД России по Саратовской области призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности, несовершеннолетних. Правоохранительные органы не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионах страны. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности, — отметили в полиции.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.