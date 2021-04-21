Валерий Радаев отправился на оглашение послания Президента РФ

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отправился в Москву.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, он примет участие в церемонии оглашения послания Президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ.
Планируется, что Владимир Путин сообщит о положении дел в стране и задачи на будущее.
Мероприятие начнется в 13 часов по саратовскому времени.
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