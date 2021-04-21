Из детской школы искусств в Энгельсе эвакуировали 80 человек из-за пожара

Случился пожар в детской школе искусств Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Энгельсе вчера, 20 апреля, случился пожар в детской школе искусств.

- Сигнал о возгорании в трехэтажном здании на улице Ленина поступил в 15:26. Оказалось, что горит электрический обогреватель площади 1 кв. м на цокольном этаже в бойлерной, но его потушили до прибытия пожарных, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Из школы пришлось эвакуировать 80 человек.

Горел обогреватель Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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