Провал на Васильковской обещают заделать только к субботе

В администрации Заводского района Саратова прокомментировали ЧП с легковым автомобилем, который упал в дыру на улице Васильковская.
Напомним, ВАЗ ушел в провал левым передним колесом.
Чиновники отметили, что вскрышные работы на этом участке проводили энергетики. От них потребовали оградить опасный участок.
Яму должны заделать к 24 апреля.
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