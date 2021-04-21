Провал на Васильковской обещают заделать только к субботе

В администрации Заводского района Саратова прокомментировали ЧП с легковым автомобилем, который упал в дыру на улице Васильковская.

Напомним, ВАЗ ушел в провал левым передним колесом.

Чиновники отметили, что вскрышные работы на этом участке проводили энергетики. От них потребовали оградить опасный участок.

Яму должны заделать к 24 апреля.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.