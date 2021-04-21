В Саратове велосипедист врезался в иномарку и попал в больницу

Фото: ГИБДД по Саратову

В Октябрьском районе Саратова вчера утром, 20 апреля, случилось ДТП.

- В 07:55 на 5-м проезде Первомайского поселка, напротив дома №39, 23-летний велосипедист не стал соблюдать дистанцию и врезался в Datsun, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

За рулем иномарки была 40-летняя женщина.

Велосипедист с травмами попал в больницу.

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