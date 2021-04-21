В Саратове омоновцы поймали фальшивомонетчика

В Саратове оперативники полиции и омоновцы Росгвардии задержали 35-летнего подозреваемого в сбыте поддельных денег.

- Его поймали в одном из комиссионных магазинов. При личном досмотре нашли две купюры по 2 тыс. рублей. По словам мужчины, он их собирался подарить дочери для книжных закладок, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД России по Саратовской области.

Оказалось, что в интернете он заказал семь липовых купюр, а затем ходил с ними по цветочным магазинам и ларькам с алкоголем, где покупал недорогой товар на фальшивки, а сдачу получал настоящими банкнотами.

На мужчину возбудили дело, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Устанавливаются новые эпизоды.

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