Министерство образования Саратовской области временно возглавил Михаил Орлов

В Саратовской области обязанности министра образования будет исполнять Михаил Орлов.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Валерий Радаев.
Михаил Орлов начнет исполнять обязанности с 21 апреля. Он является также начальником планово-экономического отдела управления планирования и исполнения бюджета министерства образования.
До настоящего времени обязанности министра образования исполняла Елена Нерозя.
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