Крышу дома сносит на улице 2-я Прокатная

Кадр из видео

В Саратове на улице 2-я Прокатная ветром срывает крышу.

Как сообщил очевидец, это происходит на доме №31, около Трофимовского моста.

На опубликованном в группе «Саратов онлайн» видео запечатлено, как под порывами ветра кровля отлетает и грозит упасть.

Напомним, ГУ МЧС по Саратовской области предупреждало накануне о сильном ветре. При порывах до 25 м/с возможно повреждение крыш.

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