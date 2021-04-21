Крышу дома сносит на улице 2-я Прокатная

Кадр из видео
В Саратове на улице 2-я Прокатная ветром срывает крышу.
Как сообщил очевидец, это происходит на доме №31, около Трофимовского моста.
На опубликованном в группе «Саратов онлайн» видео запечатлено, как под порывами ветра кровля отлетает и грозит упасть.
Напомним, ГУ МЧС по Саратовской области предупреждало накануне о сильном ветре. При порывах до 25 м/с возможно повреждение крыш.
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