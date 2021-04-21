В Саратовской области ожидаются дожди и снег

В Саратовской области сегодня, 21 апреля, ожидается сильный дождь, на севере — со снегом.

- Возможна гроза. Ветер подует со скоростью 8–13 м/с и порывами до 16–21 м/с, а утром и до 25 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Температура днем поднимется лишь до +4… +9 градусов. А на юге и в Правобережье может разогреться до +14 градусов.

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