Путин признал двоих саратовцев заслуженными врачами РФ

Президент РФ Владимир Путин присвоил заведующему отделением ГУЗ «Областная клиническая больница» Андрею Ломакину и заведующему кафедрой СГМУ Юрию Черенкову звания «Заслуженный врач РФ».

А звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ» удостоился завкафедрой СГМУ Андрей Бакулев.

Их наградили за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

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