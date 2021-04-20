Путин признал двоих саратовцев заслуженными врачами РФ

Президент РФ Владимир Путин присвоил заведующему отделением ГУЗ «Областная клиническая больница» Андрею Ломакину и заведующему кафедрой СГМУ Юрию Черенкову звания «Заслуженный врач РФ».
А звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ» удостоился завкафедрой СГМУ Андрей Бакулев.
Их наградили за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.