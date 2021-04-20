В подвале дома на Азина нашли гниющий труп

В подвале дома на Азина нашли труп Фото: СУ СКР по Саратовской области

В подвале дома №77 по улице Азина в Заводском районе Саратова сегодня, 20 апреля, нашли гниющий труп.

- Слесари прибыли для починки внутридомовых инженерных коммуникаций, нашли тело мужчины и позвонили в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Организована доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства и причина смерти мужчины и его личность.

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