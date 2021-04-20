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Общество20 апреля 2021 19:01

На конкурс «Лидеры России» заявились участники со всей страны

Некоторые участники становятся губернаторами, мэрами, заместителями министров
Ольга СимоноваОльга Симонова
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На конкурс «Лидеры России» заявились участники со всех 85 регионов РФ.

Регистрация на четвертый конкурс управленцев заканчивается в 23:59 по московскому времени 26 апреля на сайте ЛидерыРоссии.рф.

В заявке конкурсантам надо заполнить биографическую анкету и загрузить видеоинтервью. На записи им нужно ответить на два вопроса: какая цель участия в конкурсе и какое главное профессиональное достижение в жизни? Продолжительность интервью — от 30 секунд до 3 минут.

Президент России Владимир Путин поддержал страт четвертого конкурса «Лидеры России». Он отличается от трех предыдущих новыми треками. В 2020 году были специализации «Наука» и «Здравоохранение», а в этом появились «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», и «Информационные технологии». 8 апреля к ним добавился трек «Студенты» для участников без управленческого опыта, а 14 апреля стартовал трек «Международный» для иностранцев, желающих жить и работать в России.

- Мы призываем конкурсантов не откладывать регистрацию на последний момент и выполнить задания своевременно, — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

После регистрации будет дистанционный этап с тестами и заданиями по выбранным направлениям.

Победители выиграют миллион рублей на повышение своей квалификации и возможность получить в наставники лучших управленцев страны.

С конкурсантами будут работать политики, ученые, врачи, деятели искусств, руководители крупнейших российских корпораций, профильных министерств и многие другие.

Всего за три года конкурса поступило больше 600 тыс. заявок из России и 68 стран мира. Финалистами стали 900 человек, а победителями — 313. На руководящие должности в государственных и бизнес-структурах назначили 270 человек. Среди них два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра, три вице-президента крупных корпораций, шесть генеральных директоров заводов и компаний, главврачи больниц и т. д.

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