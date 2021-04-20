Главный саратовский ФСБшник заинтересовался не поставленными на учет кислородными станциями

Сегодня, 20 апреля, на заседании координационного совета руководитель Управления ФСБ по Саратовской области Олег Боломожнов задал вопрос министру здравоохранения области Олегу Костину о кислородных станциях.

По словам Боломожнова, в конце 2020 года поднимался вопрос о не поставленных на учет кислородных станциях. По его словам, сейчас из семи не введены еще четыре в горбольнице №2 и Перинатальном центре.

- Мы должны серьезно отнестись к этой ситуации. Представим, что произойдет ЧП, не дай Бог с какими-то потерями. Здесь будет уголовная ответственность. Нельзя так к этому относиться. Прошу заняться этим вопросом, выявить причины и доложить, — отметил Боломожнов.

Министр Олег Костин отметил, что у него другие данные по кислородным станциям, и пообещал до утра разобраться в вопросе.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.