Литневская о Бондаренко: Свой доход увеличил в 100 раз и тратит только на самопиар, а бесплатное горячее питание для детей-инвалидов в специализированных школах считает излишними тратами?

Сегодня в областной думе состоялась рабочая группа по вопросу обеспечения бесплатным горячим питанием абсолютно всех младшеклассников на территории Саратовской области вне зависимости от того, в каких школах дети учатся. Приехали представители учебных заведений, в том числе из районов области, в расчете на то, что народные избранники будут защищать интересы своих избирателей.

Однако сегодняшнее совещание повергло педагогов в шок.

Так, руководителю объединения родителей, воспитывающих детей с ДЦП, «Радость движения», Гульмире Аненковой пришлось доказывать членам фракции КПРФ, что все малыши достойны одинакового отношения к себе и государственной помощи, независимо от формы обучения.

«Многие дети не могут посещать общеобразовательные учреждения с классами по 30 человек и больше. Это дети с особенностями развития. В этом вопросе частные школы выручают», — отметила Аненкова.

Есть старое как мир выражение: здоровье любого общества определяется отношением к старикам и детям.

- В связи с этим мне пришлось задать левым коллегам вопрос, насколько вообще этично на полном серьезе обсуждать, «государственные или негосударственные дети» учатся в православной гимназии? И как может покушаться на положенные детям льготы наш раскрученный «сам себе режиссер», который задекларировал доход порядка 6 млн рублей, увеличив свою капитализацию, без преувеличения, в 100 раз за годы депутатства? Имеет ли он совесть, если вкладывается только в самораскрутку, ничего для обеспечения нуждающихся в дополнительных мерах поддержки сам не делает, а, напротив, блокирует получение льготы тем же детям-инвалидам, о которых сегодня говорили присутствующие на совещании педагоги, ходатайствуя о том, чтобы закон был принят?

Насколько это этично? Разве не должен депутат быть примером в заботе об абсолютно всех жителях, которых он представляет как народный избранник?

Задала вопрос и участвовавшим в совещании представителям образовательных организаций, будут ли по его итогам обсуждать с родителями то, чем на самом деле занимаются наши левые коллеги, почему-то называющие себя коммунистами, но заботящиеся исключительно о самопиаре и вкладывающиеся не в то, чтобы людям жилось лучше, а чтобы их собственное виртуальное продвижение было больше.

Причем вкладываются в прямом смысле материально и при этом не стесняются подсчитывать «прибыль» многодетных православных семей, которые из своего кармана оплачивают питание детей, только потому что в Бога веруют, и им важно, чтобы дети росли в соответствии с морально-нравственными принципами! Воистину, у членов фракции КПРФ принцип «люби себя, чихай на всех», — заявила Литневская.