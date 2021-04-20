Член ОПы Елена Склярова: Справедливо, что инициирована проверка доходов Бондаренко

Елена Склярова
Член общественной палаты Саратовской области Елена Склярова прокомментировала информацию о доходе депутата областной думы Николая Бондаренко.
На своей странице в соцсетях она предположила, что тот использует депутатский мандат радио обогащения.
- Когда-то депутат Бондаренко пытался прожить на минимальный доход, питаясь макаронами. Но, как мы в последнее время узнали, жить Николай Бондаренко предпочитает на широкую ногу. Посещает дорогие рестораны, где употребляет явно не макароны. Доход оказался у коммуниста соответствующим, чтобы позволить себе подобные посиделки.
По данным декларации, за прошлый год он получил почти шесть млн рублей. Если посмотреть декларации в начале его депутатской деятельности, то доход он увеличил в 100 раз.
Для чего Бондаренко шел в думу? Складывается впечатление, что только ради обогащения.
Стало ли у жителей его округа меньше проблем и больше решенных вопросов – не уверена. Справедливо, что в областной думе инициировали проверку его доходов. Никто не против блогерства, но получать деньги от западных компаний и наживаться на доверии людей будучи депутатом недопустимо, – считает Склярова.
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