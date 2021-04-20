Саратов пытались озеленить кривыми деревьями

Глава Саратова Михаил Исаев возмутился некачественными деревьями, которые пытались высадить в городе.

Он написал на своей странице в Instagram, что саженцы были проверены членами комиссии по благоустройству и оказались кривыми, однобокими и двуствольными.

- Это говорит о несвоевременном формировании штамба и кроны, саженцы не выращены в контейнеры, а выкопаны из грунта, – написал Исаев.

При этом техническая документация аукциона предусматривала, что «на растениях не должно быть механических повреждений, признаков болезни, а также они должны быть выращены в контейнерах».

Аукцион выиграла фирма ООО «Ботаник», ради победы занизившая цену на 65%. Она обязалась высадить каштаны, ясени, клены, катальпы, вязы, липы.

- Видимо, свои издержки компания была намерена компенсировать с помощью не совсем качественного посадочного материала, – предположил Исаев.

Он заявил, что с такими компаниями администрация работать не намерена. Если ситуация не будет исправлена, то будет поставлен вопрос о расторжении контракта.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.