Саратов пытались озеленить кривыми деревьями

Глава Саратова Михаил Исаев возмутился некачественными деревьями, которые пытались высадить в городе.
Он написал на своей странице в Instagram, что саженцы были проверены членами комиссии по благоустройству и оказались кривыми, однобокими и двуствольными.
- Это говорит о несвоевременном формировании штамба и кроны, саженцы не выращены в контейнеры, а выкопаны из грунта, – написал Исаев.
При этом техническая документация аукциона предусматривала, что «на растениях не должно быть механических повреждений, признаков болезни, а также они должны быть выращены в контейнерах».
Аукцион выиграла фирма ООО «Ботаник», ради победы занизившая цену на 65%. Она обязалась высадить каштаны, ясени, клены, катальпы, вязы, липы.
- Видимо, свои издержки компания была намерена компенсировать с помощью не совсем качественного посадочного материала, – предположил Исаев.
Он заявил, что с такими компаниями администрация работать не намерена. Если ситуация не будет исправлена, то будет поставлен вопрос о расторжении контракта.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.