Евгений Ковалев: Стоит проверить, не занизил ли специально Бондаренко доходы от иностранного видеохостинга

Евгений Ковалев

Депутаты Саратовской облдумы обнародовали информацию о доходах в минувшем году. Информация появилась на сайте регионального парламента. Член фракции КПРФ в Саратовской областной думе Николай Бондаренко за год показал рост доходов более чем в два раза, а за четыре года – в сто раз, что вызвало удивление его коллег и представителей общественности.

- После опубликования доходов депутатов Саратовской областной Думы средства массовой информации активно «подхватили» данную новость. Интересен тот факт, что доходы депутата Саратовской областной Думы от партии КПРФ Николая Бондаренко за время депутатства увеличились в разы. Если в 2017 году депутат Облдумы задекларировал 58 тыс. рублей, то в 2020 году доходы Бондаренко составили 5,9 млн рублей. Источник происхождения таких денег неясен. Но судя по активному ведению блогов, превращая каждое заседание комитетов и областной Думы в клоунаду, прикрываясь отстаиванием интересов народа, парламентарий просто напросто обогащается за счет интересов жителей. О чем в очередной раз свидетельствуют доходы, увеличенные за время депутатства более чем в сто раз. Стоит еще проверить, верно ли он указал данные в декларации, не занизил ли специально доходы от иностранного видеохостинга, – отметил Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия»).

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