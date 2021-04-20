Легковушка провалилась под землю в Саратове

Легковушка провалилась в дыру на дороге. Фото соцсетей
В Заводском районе Саратова автомобиль проверился под землю.
Как сообщили очевидцы, ЧП случилось на улице Васильковская.
В провал в асфальте ушло левое переднее колесо автомобиля ВАЗ-2114. Пострадала женщина-водитель, но госпитализация не потребовалась.
Машина ушла под землю левым передним колесом. Фото соцсетей
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