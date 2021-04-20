Радаев потребовал запретить обслуживание в магазинах покупателей без масок

В магазинах сохраняется масочный режим Фото: Иван МАКЕЕВ

На заседании координационного совета в правительстве Саратовской области губернатор Валерий Радаев подчеркнул, что масочный режим никто не отменял.

- Строгие требования носить маски в общественных местах, магазинах и транспорте не отменены. Но по факту эта норма не соблюдается. Считаю, что нужно вновь вернуться к жестким требованиям в адрес руководителей транспортных и торговых предприятий, чтобы исключалось обслуживание граждан без масок, – заявил он.

Валерий Радаев обратил внимание на скорое возобновление работы дачных речных маршрутов. Это приведет к росту пассажиропотока. Следовательно, транспорт должен быть под особым контролем у проверяющих.

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