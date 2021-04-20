В Саратове вернувшийся после ареста домой мужчина убил гостя

В Саратове убили 50-летнего местного жителя. Подозреваемого задержали

- Следствие считает, что ночью 20 апреля 41-летний мужчина вернулся в частный дом на 1-м Детском проезде после административного ареста за правонарушение. Там у его 50-летней сожительницы были гости — мужчина и женщина, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете области.

Вместе квартет стал пить алкоголь. Перебрав спиртного, злоумышленник приревновал возлюбленную к гостю. Мужчины поругались, и хозяин дома ударил оппонента ножом в грудь. Тот умер.

Следователи задержали подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.

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