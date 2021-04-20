В Саратове выберут «Мисс Навруз Мира»

В Саратове выбирают "Мисс Навруз Мира"

В Саратове сегодня, 20 апреля, выберут «Мисс Навруз мира». Конкурс проходит уже в 21-й раз.

Участие в конкурсе принимают 37 девушек из 15 стран мира, в том числе, Марокко, Египта, Туркменистана, Гаити, Индии. Отдельно будут выбраны «Мисс Навруз Саратовской губернии».

Возглавляет жюри председатель Общественной палаты области, председатель реготделения «Ассамблея народов России», руководитель музея боевой и трудовой славы Борис Шинчук. Также в состав жюри входит член ОПы, представитель холдинга «Волга-Медиа» Елена Склярова.

Участницы съехались из разных стран

Участницы представляют свои национальности в танцах, песнях, костюмах. Борис Шинчук подчеркнул, что это не конкурс красоты в традиционном понимании, а конкурс национальных культур.

- Саратовская область – это территория мира и национального согласия, – отметил он.

Праздник Навруз приурочен к Дню весеннего равноденствия, он символизирует приход весны. Конкурс «Мисс Навруз» призван создать атмосферу гостеприимства, дружбы и туристической привлекательности нашего региона.

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