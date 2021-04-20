В Саратове отремонтируют памятник Ленину

Памятник Ленину на Театральной площади
Фото: Екатерина Семенова
В Саратове 23 апреля начнется ремонт памятника Владимиру Ленину на Театральной площади.
- В предыдущие годы ремонт проводился точечно. В 2021-м на постаменте полностью заменят плитку — 50 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.
Как говорится в контракте, работы должны закончиться до лета. Сам памятник на это время оградят.
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