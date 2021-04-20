Радаев поручил привести в порядок всю Саратовскую область к 1 мая

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил к 1 мая привести в порядок все территории.

- Держите на личном контроле уборку и вывоз мусора, озеленение. Если есть проблемы с техникой, выходите на руководителей предприятий, обращайтесь к местному бизнесу, — обратился глава региона на координационном совете к главам муниципалитетов.

Также он отметил, что держит на контроле модернизацию первичного звена. По его словам, сейчас активный период подготовки документации на закупку оборудования, капитальный ремонт, строительство объектов, установку ФАПов. Он призвал сокращать сроки согласований везде, где это возможно.

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