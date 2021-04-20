В Балакове старик отбивался тростью от внука в сварочной маске

В Балакове Саратовской области 39-летнего мужчину подозревают в ограблении 88-летнего дедушки.

- Злоумышленник набрал в банках кредиты, которые нечем было выплачивать. Он решил добыть деньги самым худшим способом: облачился в спецодежду, надел маску сварщика и залез в квартиру к деду, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Пенсионер стал оказывать сопротивление тростью. В ходе борьбы внук, сам того не желая, произнес несколько фраз и выдал себя. Не реагируя на крики, он вытащил из наволочки 64 тыс. рублей и сбежал.

Полицейские доставили подозреваемого в отдел, там старик узнал злоумышленника по голосу. Внук вину не стал отрицать и рассказал, что все деньги отдал банкам. На него возбудили уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.