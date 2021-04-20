Детей в частных школах Саратова будут кормить бесплатно

Младшеклассники будут получать бесплатное горячее питание Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской областной думе 20 апреля обсудили питание детей в частных школах.

Вопрос рассмотрели на рабочем совещании комитета по социальной политике. Стоимость питания в частных образовательных учреждениях будет субсидирована за счет областного бюджета.

Речь идет об учениках младших классов. По нормативам они обязаны получать горячее питание, но сейчас министерство образования не может это проконтролировать.

По словам заместителя министра Ирины Чинаевой, соответствующий закон придаст уверенности, что дети питаются правильно.

Региональный стандарт питания в школах будет принят с 1 сентября, на питание ребенка будет выделено 52,66 рубля. Сегодня было предложено распространить его на частные, где учатся более 400 детей.

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