Саратовцы могут поддержать строительство малого пешеходного кольца

Для голосования за проекты благоустройства предложено малое пешеходное кольцо в Саратове.

Оно соединит улицу Рахова с новой набережной, проходя по Бахметьевской, Горького, Провиантской и Рабочему переулку.

Член Общественной палаты Саратова Алексей Прокаев поддержал проект, который был предложен председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным.

- Данная зона фактически поделит восьмикилометровое большое пешеходное кольцо наполовину и даст возможность жителям и гостям города спускаться к новому пляжу на набережной, обустройство которого также ведется в областном центре. Уверен, каждый саратовец хочет, чтобы родной город развивался, и из года в год становился только лучше. Проголосовав за тот или иной объект реконструкции, вы не остаетесь равнодушными к судьбе Саратова и сможете проявить заботу о нем, — отметил Алексей Прокаев.

Напомним, проголосовать за объекты можно с 26 апреля по 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru. Рейтинговое голосование проводится в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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