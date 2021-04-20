Тела пропавших саратовских рыбаков нашли в Волгоградской области

Трупы нашли в Волгоградской области Фото: Саратовская областная служба спасения

Тела пропавших в Красноармейском районе Саратовской области троих рыбаков нашли.

Напомним, мужчины перестали выходить на связь около Нижней Банновки пару суток назад.

- В ходе поисков спасатели областной службы спасения расширили зону поисков и в Волгоградской области обнаружили тела погибших мужчин, — сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

На месте работают спасатели облспаса, полицейские и следователи.

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