Регоператор Саратовской области по обращению с ТКО сообщает о смене официального названия

Филиал АО «Управление отходами» в г. Саратове и региональный оператор Саратовской области по обращению с ТКО меняют название. В соответствии с внесенными изменениями в единый государственный реестр юрлиц (ЕГРЮЛ) с 20 апреля 2021 года действуют следующие наименования:

Вместо Филиала АО «Управление отходами» в г. Саратове – Саратовский филиал АО «Ситиматик».

Вместо регионального оператора Саратовской области - филиала АО «Управление отходами» - Саратовский регоператор АО «Ситиматик».

Смена названия подчеркивает смену стратегии развития компании и новый подход к оказанию коммунальной услуги – единый качественный уровень сервиса в крупных городах и малых населенных пунктах, внедрение цифровых технологий и клиентоориентированность. Кроме того, компания намерена развивать новые направления бизнеса, в том числе переработку отходов.

- Сфера обращения с отходами, несмотря на очевидные трудности становления этой отрасли в России, является одной из наиболее перспективных в новой экономике и будет драйвером ее роста в ближайшие десять лет, считает генеральный директор АО «Ситиматик» Алексей Колдунов. − Мы планируем активно развивать деятельность компании и всемерно способствовать реализации целей национального проекта «Экология».

Изменения касаются не только названия головной компании, ее филиалов и дочерних зависимых обществ. В течение месяца изменится расчетный счет Саратовского регоператора. О сроках изменения будет сообщено дополнительно, в том числе на платежных документах. Остальные реквизиты, включая ИНН, ОГРН, остаются прежними.

В адрес потребителей из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ближайшее время будут направлены официальные уведомления, а также внесены изменения в действующие договоры посредством дополнительных соглашений. Физические лица также будут извещены о смене названия компании и номера расчетного счета. Соответствующая информация будет размещена на апрельском платежном документе.

В то же время компания запускает новый сайт www.citymatic.ru, который уже в ближайшее время станет единым центром коммуникаций с миллионами потребителей по всей стране.

По всем вопросам, связанным со сменой названия регионального оператора по обращению с ТКО, можно обратиться в контакт-центр Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.

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