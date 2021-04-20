На Саратов надвигается шторм

В Саратовской области усилится ветер Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области 21 апреля ожидается ненастная погода.

Как предупредили читателей «КП-Саратов» в ГУ МЧС, усилится юго-восточный ветер. В порывах его скорость может достигать 25 м/с.

По шкале Бофорта это соответствует шторму. На суше такой ветер может начать разрушать крыши домов, ломать деревья и конструкции.

Усилится дождь, возможна гроза. Жителей просят быть осторожнее, не приближаться к рекламным баннерам, ветхим деревьям, опасным конструкциям. Следует убрать вещи с балконов и лоджий, внимательнее следить за детьми.

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