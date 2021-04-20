В Саратовской области два человека заболели мышиной лихорадкой

В Саратовской области за три месяца 2021 года два человека заболели геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

- Инфицирование произошло при благоустройстве дачных участков и частных домов на территории Саратова и Энгельсского района, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре.

Чтобы не заразиться ГЛПС, нужно проветривать дачу, проводить влажную обработку помещений 0,2% раствором сульфохлорантина или любыми моющими средствами, в составе которых есть дезинфицирующие препараты. Ими же надо мыть всю посуду. Постельное белье нужно просушить на солнце в течение нескольких часов, а все пыльные работы проводить в четырехслойной увлажненной марлевой повязке, специально выделенной одежде и перчатках.

Также при прогулках в лесу нельзя ночевать в стогах сена, заброшенных строениях, шалашах, выбирать сухие участки, хранить еду в закрытой таре, мыть руки, не касаться грызунов или их трупов.

Симптомы геморрагической лихорадки: высокая температура, озноб, боли в пояснице, мышцах, резкая слабость.

Напомним, в 2019 была вспышка мышиной лихорадки.

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