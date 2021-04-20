Преподаватель Президентской академии о «Конкурсе политологов»: «Это уникальная площадка для обмена компетенциями»

В Конгресс-центре Центра международной торговли (Москва) состоялась торжественная церемония закрытия «Конкурса политологов». В церемонии приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», член Экспертного совета «Конкурса политологов» Алексей Комиссаров и сопредседатель Российского общества политологов, член ЦИК России, председатель Совета директоров АНО ЭИСИ, наставник Конкурса Андрей Шутов.

В течение четырех дней участники проходили очные оценочные испытания под пристальным наблюдением экспертов, по итогам которых были отобраны лучшие из лучших. Более 8 000 зарегистрированных участников, 118 финалистов из более чем 40 регионов страны, 96 дней, 18 часов оценочных мероприятий, 78 привлеченных экспертов — все это о «Конкурсе политологов».

Преподаватель кафедры политических наук Поволжского института управления РАНХиГС Александра Ландерова вошла в число финалистов «Конкурса политологов».

- Однозначно, что политологическая школа Саратова стабильна и конкурентоспособна, а достижения саратовской политологии достаточно весомы в масштабе России. Так как интерес к политике продолжает оставаться достаточно высоким, в том числе среди молодого поколения, политологическое образование приобретает особую актуальность в современном обществе, – считает Александра Ландерова. – Конкурс политологов — уникальная площадка для обмена опытом, компетенциями и планами на будущее. Как представитель вузовского сообщества, пройдя все этапы конкурса я увидела ряд стимулов для продолжения развития политологии в регионе. Налицо востребованность специалистов-политологов — аналитиков, консультантов, умеющих планировать и управлять процессами и отвечающих современным реалиям.

«Конкурс политологов» проводит АНО «Экспертный институт социальных исследований» при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

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