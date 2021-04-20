Сильные волны потопили катер на Волге в Саратове

Катер затонул на Волге из-за ветра и волн Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Заводском районе Саратова затонул катер.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал поступил в ГИМС около часа дня.

Вблизи речного порта под воду ушло маломерное судно «Нептун». Причиной стал порывистый ветер и волны.

Оба рыбака сумели спастись и добраться до берега. Помощь им не потребовалась.

Рыбаки сумели добраться до берега Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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