Сильные волны потопили катер на Волге в Саратове

Катер затонул на Волге из-за ветра и волн
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Заводском районе Саратова затонул катер.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал поступил в ГИМС около часа дня.
Вблизи речного порта под воду ушло маломерное судно «Нептун». Причиной стал порывистый ветер и волны.
Оба рыбака сумели спастись и добраться до берега. Помощь им не потребовалась.
Рыбаки сумели добраться до берега
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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