Саратовцы примут участие во всероссийском субботнике

Саратов 24 апреля станет частью всероссийского субботника. Мероприятие тематическое и посвящено городской среде и экологичному поведению граждан.

Принять участие в субботнике могут все желающие. Они будут убираться во дворах, высаживать деревья и кустарники, красить лавочки, облагораживать скульптуры и т.д.

- Участие в субботниках — это добрая традиция, которая сближает россиян и их города, приобщает их к заботе об окружающем пространстве, дает возможность сделать полезное дело. Акция будет действительно масштабная, ведь Всероссийский субботник охватит сразу несколько тем — это благоустройство, экология, обучение. За счет разных форматов принять в ней участие сможет каждый неравнодушный россиянин. Я сам всегда с удовольствием принимаю участие в таких мероприятиях, поэтому и в этом году обязательно присоединюсь к субботнику в одном из наших городов. Приглашаю и вас! — заявил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.

Субботники пройдут при поддержке Минстроя РФ и волонтеров, которые будут также информировать граждан о возможности голосования в отборе территорий для благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Отдать свой голос можно на специально разработанной платформе для голосования за объекты благоустройства — za.gorodsreda.ru.

В Саратовской области определены 178 объектов в 42 районах. Выбрать из них можно будет с 26 апреля по 30 мая.

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