В Саратовской области снизилась заболеваемости ОРВИ

В Саратовской области за неделю зарегистрировано 12 115 случаев ОРВИ.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, это на 7,2% ниже уровня прошлой недели.

Вирусы гриппа на территории области не зарегистрированы. В Роспотребнадзоре призывают граждан обращаться за квалифицированной медицинской помощью, не занимаясь самолечением. Также следует соблюдать санитарно-эпидемические правила, личную гигиену, принимать витамины.

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