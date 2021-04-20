Саратов не вошел в десятку городов с воспитанными жителями

Саратовцы далеко не всегда являются образцом воспитанности Фото: Екатерина Семенова

Составлен рейтинг самых «воспитанных» городов России. Саратов занял в нем 13-е место из 20.

Рейтинг составлен независимым исследовательским агентством Zoom Market на основании данных опроса.

2,4 тыс. респондентов отвечали на вопросы: вы можете назвать себя терпеливым человеком? Вы всегда дослушиваете собеседника до конца? При принятии решений вы всегда учитываете интересы окружающих? Вы с уважением относитесь к любому чужому труду? Вы умеете признавать свои ошибки? Как вы относитесь к пожилым людям? Вы часто уступаете место в общественном транспорте? Вы можете назвать себя воспитанным человеком?

Самыми воспитанными себя считают жители Томска, Новосибирска и Санкт-Петербурга. А самыми невоспитанными – Челябинска, Брянска, Омска.

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