Спасатели в Саратове достали из погреба собаку

Спасатели вызволили собаку
Фото: Саратовская городская служба спасения
В Саратове спасатели достали из двухметрового погреба собаку.
- Житель Ленинского района не смог самостоятельно достать питомца и вызвал подмогу, — сообщили «КП-Саратов» в горспасе.
Прибывшее на улицу Победы, 6Б подразделение с помощью петли для отлова извлекли животное и в целости передали хозяину.
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