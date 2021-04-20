Спасатели в Саратове достали из погреба собаку

Спасатели вызволили собаку Фото: Саратовская городская служба спасения

В Саратове спасатели достали из двухметрового погреба собаку.

- Житель Ленинского района не смог самостоятельно достать питомца и вызвал подмогу, — сообщили «КП-Саратов» в горспасе.

Прибывшее на улицу Победы, 6Б подразделение с помощью петли для отлова извлекли животное и в целости передали хозяину.

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