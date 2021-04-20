Жители 1-й Дачной второй день остаются без воды

В Кировском районе Саратова без воды по вине ООО «КВС» второй день остаются жители 1-й Дачной.

- Время окончания работ продлено до 16:00 20 апреля. Приносим извинения за неудобства, — сообщили в пресс-службе компании.

Без воды сидят жители Алексеевской от проспекта 50 лет Октября до улицы Захарова, проспекта 50 лет Октября, 17, улиц Наумовская и Аптечная, Технической, 35/45, 47/61.

Отключение произошло из-за аварии на Алексеевской, 3а.

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