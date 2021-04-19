Три человека пострадали в столкновении троллейбуса, маршрутки и легковушки в Саратове

Авария произошла на улице Шехурдина
Фото: ГИБДД по Саратову
Вечером 19 апреля в Саратове в ДТП пострадали три человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария случилась напротив дома №56 по улице Шехурдина.
В ДТП попал троллейбус
Фото: ГИБДД по Саратову
Предварительно установлено, что в 18:35 там столкнулись троллейбус №7, маршрутка №37а и легковушка Daewoo.
Госпитализированы 61-летний водитель и два ее пассажира: мальчик и девушка.
Пострадали водитель и пассажиры маршрутки
Фото: ГИБДД по Саратову
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