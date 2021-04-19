Три человека пострадали в столкновении троллейбуса, маршрутки и легковушки в Саратове

Авария произошла на улице Шехурдина Фото: ГИБДД по Саратову

Вечером 19 апреля в Саратове в ДТП пострадали три человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария случилась напротив дома №56 по улице Шехурдина.

В ДТП попал троллейбус Фото: ГИБДД по Саратову

Предварительно установлено, что в 18:35 там столкнулись троллейбус №7, маршрутка №37а и легковушка Daewoo.

Госпитализированы 61-летний водитель и два ее пассажира: мальчик и девушка.

Пострадали водитель и пассажиры маршрутки Фото: ГИБДД по Саратову

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