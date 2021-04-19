Валерий Радаев поручил сделать посещение Парка покорителей космоса еще более комфортным

Посещение Парка покорителей космоса станет более комфортным
Фото: Екатерина Семенова
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание с зампредами и профильными министрами.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, одним из вопросов повестки дня была работа Парка покорителей космоса.
Валерий Радаев поручил проанализировать работу парка в выходные дни, его посещаемость, уровень сервиса. На основе этих данных будут приняты меры по улучшению работы объекта и комфортного пребывания в нем гостей.
Напомним, только за прошлые выходные парк посетили более 50 тыс. человек. Состоялась первая церемония бракосочетания.
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