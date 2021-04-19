Парад Победы в Саратове пройдет 8 мая

Совещание в мэрии на тему празднования 76-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне Фото: Пресс-служба администрации Саратова

В Саратове парад Победы в 2021 году собираются провести 8 мая на Театральной площади.

- Пока не принято решение об участии в нем ветеранов, так как в Саратовской области действуют ограничительные меры для пожилых граждан, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Подготовку к празднованию 76-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне обсудили на совещании в администрации города.

Акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в онлайн-формате.

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