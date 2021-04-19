Жительница Пугачева украла из летней кухни сельчанина пять удочек и домкрат

В Пугачеве Саратовской области полиция раскрыла кражу.

- Днем 16 апреля поступило сообщение 60-летнего жителя села Красная Речка. В период с 6 по 16 апреля кто-то украл из его летней кухни две бензопилы, шуруповерт, домкрат, пять удочек и два пазовых резака. Всего неизвестный похитил имущество на 27,5 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МВД.

Полиция возбудила дело и задержала 57-летнюю жительницу Пугачева, у которой изъяли похищенное. А самой гражданке, ранее судимой за побои, выписали подписку о невыезде.

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