В Саратовской области ожидаются кратковременные дожди

В Саратовской области сегодня, 20 апреля, ожидается сильный ветер и кратковременные дожди.

- Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью 6–11 м/с и порывами до 16–21 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Температура днем поднимется до +7… +12 градусов, местами в Левобережье — до +17 градусов.

В 2020 году 20 апреля был утренний дождь.

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